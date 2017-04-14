Авто съемочной группы "Слидство.инфо" обстреляли в Киевской области

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Пятница, 14 апреля 2017, 15:45

В пятницу под поселком Плюты Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль с журналистами программы "Слидство.инфо" Максимом Опанасенко и Кириллом Шапарем.

Об этом ИМИ сообщил Максим Опанасенко.

Как рассказал Опанасенко, инцидент произошел во время съемки сюжета об одном из украинских олигархов, но не захотел назвать его фамилию.

По его словам, стреляли метр-полтора над машиной, в которой они находились.

"Выстрелы были не со стороны, с которой снимали, а с противоположной. Стреляли метр-полтора над машиной. Но не видели, кто стрелял. По сути, там болото и лес вокруг. Мы подозреваем, что цель была испугать, потому что увидели, где садится наш дрон, и решили по верхам стрелять", - рассказал журналист.

При этом он добавил, что они хотят вычислить самостоятельно, кто мог стрелять.

В комментарии "Украинской правде" Опанасенко сообщил, что журналисты решили не обращаться в полицию.

"Мы не обращались в полицию, потому что предыдущий журналистский опыт показывает, что это неэффективно. И к тому же нам надо было бы тогда там оставаться. А нам и таксисту было немного страшно там находиться", - отметил Опанасенко.

"Нам самим проще вычислить, откуда стреляли и кому принадлежит имение", - сказал он и подчеркнул, что стреляли не из того участка, который журналисты должны были снимать.

Оксана Коваленко, УП

Темы: СМИ криминал
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