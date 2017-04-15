Экс-беркутовец, подозреваемый в убийствах на Майдане, бежал в Россию

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Суббота, 15 апреля 2017, 02:20

Освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию.

Об этом он и другие бывшие сотрудники харьковского батальона "Беркут" заявили, опубликовав видеобращение в Youtube, которое записали якобы на территории России.

На видеозаписи экс-беркутовцы Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко прочитали расписанный по ролям текст, заявив, что в 2013-2014 годах они "выполняли свой конституционный долг", пожаловались на преследование со стороны властей, а также заявили , что "находиться в Украине им стало просто опасно".

Как сообщалось, 6 апреля Апелляционный суд принял решение освободить экс-беркутовца Виталия Гончаренко, подозреваемого в убийстве 3 человек 18 февраля 2014 во время евромайдан, из-под стражи под личное обязательство.

Как известно, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" задержали в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции.

Двое из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - подозревают в убийстве троих майдановцев 18 февраля 2014 в Крепостном переулке, еще двое - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 года двух митингующих.

Темы: Беркут Евромайдан Росcия
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