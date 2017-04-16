АТО: за минувшие сутки погибших и раненых нет

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 12:49

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он.

Мотузяник сообщил, что на Луганском направлении произошло 2 вражеских обстрела - в Лобачевом и Новоалександровке. Тяжелое вооружение враг не применял.

На Донецком направлении основные боевые действия развернулись в Авдеевке между 20 и 24 часами.

Всего за сутки на Донецком направлении зафиксировано 10 обстрелов, 2 из которых снайперских.

На Мариупольском направлении зафиксировано 17 обстрелов. В частности, в Марьинке произшо 3 минометных обстрела в темное время суток.

"По-прежнему, львиная доля вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино. Там открывали огонь и днем, и ночью, и применяли вооружение бронетехники", - сказал Мотузяник.

Как сообщалось, в целом за прошедшие сутки зафиксировано 29 обстрелов.

Украинская правда

Темы: АТО
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