АТО: за минувшие сутки погибших и раненых нет
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.
"За прошедшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он.
Мотузяник сообщил, что на Луганском направлении произошло 2 вражеских обстрела - в Лобачевом и Новоалександровке. Тяжелое вооружение враг не применял.
На Донецком направлении основные боевые действия развернулись в Авдеевке между 20 и 24 часами.
Всего за сутки на Донецком направлении зафиксировано 10 обстрелов, 2 из которых снайперских.
На Мариупольском направлении зафиксировано 17 обстрелов. В частности, в Марьинке произшо 3 минометных обстрела в темное время суток.
"По-прежнему, львиная доля вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино. Там открывали огонь и днем, и ночью, и применяли вооружение бронетехники", - сказал Мотузяник.
Как сообщалось, в целом за прошедшие сутки зафиксировано 29 обстрелов.
Украинская правда
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