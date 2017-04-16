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АТО: за минулу добу загиблих і поранених немає

Неділя, 16 квітня 2017, 12:49
АТО: за минулу добу загиблих і поранених немає

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - сказав він.

Мотузяник повідомив, що на Луганському напрямку сталося 2 ворожих обстріли – у Лобачевому і Новоолександрівці. Важке озброєння ворог не застосовував.

На Донецькому напрямку основні бойові дії розгорнулися в Авдіївці між 20 і 24 годинами.

Загалом за добу на Донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів, 2 з яких снайперських.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 обстрілів. Зокрема, в Мар'їнці відбулося 3 мінометні обстріли в темну пору доби.

"Як і раніше, левова частка ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкине. Там відкривали вогонь і вдень, і вночі, і застосовували озброєння бронетехніки", - сказав Мотузяник.

Як повідомлялося, загалом за минулу добу зафіксовано 29 обстрілів.

Українська правда

Теми: АТО
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