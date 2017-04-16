Германия осудила "конфронтационный курс" КНДР

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 22:32

Германия осудила проведение Северной Кореей ракетных испытаний.

Об этом говорится в заявлении МИД ФРГ, сообщает Укринформ

"Мы от имени федерального правительства осуждаем конфронтационный курс режима Пхеньяна и призываем Северную Корею вернуться к международным нормам", - говорится в заявлении.

Также в МИД Германии отметили, что очередной запуск ракеты был проведен утром в пасхальное воскресенье, и независимо от того, успешным он был или нет, "судя по всему, эти испытания являются нарушением международного права".

Как известно, ранее АFР со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР попыталась запустить ракету, однако пуск оказался неудачным. Позже американские военные сообщили, что ракета взорвалась практически на старте.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон осудил очередной запуск ракеты КНДР.

Темы: КНДР ядерное оружие Германия
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