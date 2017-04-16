Німеччина засудила "конфронтаційний курс" КНДР

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Неділя, 16 квітня 2017, 22:32

Німеччина засудила проведення Північною Кореєю ракетних випробувань.

Про це йдеться у заяві МЗС ФРН, повідомляє Укрінформ

"Ми від імені федерального уряду засуджуємо конфронтаційний курс режиму у Пхеньяні і закликаємо Північну Корею повернутися до міжнародних норм", - йдеться у заяві.

Також у МЗС Німеччини зазначили, що черговий запуск ракети було проведено вранці у пасхальну неділю, та незалежно від того, успішний він чи, "судячи з усього, ці випробування є порушенням міжнародного права".

Як відомо, раніше АFР з посиланням на військових Південної Кореї повідомило, що КНДР спробувала запустити ракету, однак пуск виявився невдалим. Згодом американські військові повідомили, що ракета вибухнула практично на старті. 

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон засудив черговий запуск ракети КНДР.  

Теми: КНДР ядерна зброя Німеччина
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