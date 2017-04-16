У Великій Британії засудили черговий запуск ракети КНДР
Неділя, 16 квітня 2017, 19:18
Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон засудив черговий запуск ракети Північною Кореєю.
Про це Джонсон заявив у своєму мікроблозі у Твіттері 16 квітня.
"Я рішуче засуджую останній запуск ракети Північною Кореєю. Вони (КНДР) мають припинити ці войовничі дії і виконувати резолюції ООН", - заявив глава МЗС Великої Британії.
Як відомо, раніше АFР з посиланням на військових Південної Кореї повідомило, що КНДР спробувала запустити ракету, однак пуск виявився невдалим.
Згодом американські військові повідомили, що ракета вибухнула практично на старті.