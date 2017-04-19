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Следователя киевской полиции поймали на взятке в 100 тысяч грн

Среда, 19 апреля 2017, 05:50

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой поймали на взятке в 100 тысяч гривен следователя одного из районных управлений столичной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как стало известно, следователь требовал деньги от гражданина одной из стран Закавказья за непривлечение к уголовной ответственности за кражи. Также полицейский обещал вернуть мужчине вещественное доказательство - автомобиль.

"Правоохранители задержали злоумышленника возле здания райотдела во время получения им всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении силовиков.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и обыски по месту работы взяточника.

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Темы: полициякоррупцияСБУКиев
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