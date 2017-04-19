Трамп требует оценить целесообразность снятия санкций с Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил совету национальной безопасности при Белом доме провести оценку соглашения относительно ядерной программы Ирана.

Об этом сообщает Reuters, передает УНИАН.

"Президент Дональд Трамп поручил совету национальной безопасности провести межведомственный пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий, который должен оценить, является ли приостановление связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД жизненно важным для интересов национальной безопасности США", – говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Ранее в СМИ просочились детали плана Трампа относительно Сирии, который Тиллерсон предложил президенту России Владимиру Путину.

