Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп требует оценить целесообразность снятия санкций с Ирана

Среда, 19 апреля 2017, 08:28

Президент США Дональд Трамп поручил совету национальной безопасности при Белом доме провести оценку соглашения относительно ядерной программы Ирана.

Об этом сообщает Reuters, передает УНИАН.

"Президент Дональд Трамп поручил совету национальной безопасности провести межведомственный пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий, который должен оценить, является ли приостановление связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД жизненно важным для интересов национальной безопасности США", – говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Ранее в СМИ просочились детали плана Трампа относительно Сирии, который Тиллерсон предложил президенту России Владимиру Путину.

Темы: ИранСШАТрампсанкцииядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Иран
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: