МИД РФ опубликовал список экипажа затонувшего сухогруза

00
0
Среда, 19 апреля 2017, 16:28

Министерство чрезвычайных ситуаций России опубликовало список экипажа на борту затонувшего сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе.

Об этом в среду сообщает Центр журналистских расследований.

В списке 11 мужчин и женщина-кок:

Глазко И. — Украина

Ведерников А. — Россия

Меснянкин А. — Украина

Синюк Д. — Украина

Патеев Д. — Россия

Пантюхов А. — Украина

Каджая Л. — Грузия

Ганчевский Н. — Украина

Бицюра А. — Украина

Черненко К. — Украина

Гончаренко А. — Украина

Свечкарь М. — Украина (кок)

Как известно, судно "Герои Арсенала", которое плыло из Азова в Турцию с грузом зерна, потерпело кораблекрушения. Оно исчезло в районе Керченской переправы. Сигнал бедствия от капитана сухогруза поступил примерно в 03:54 в среду. Вероятной причиной называется мощный шторм.

Тела трех погибших моряков нашли в районе кораблекрушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе.

Официально подтверждено спасение одного из 12-ти членов экипажа - украинский. Также была информация, что удалось спасти 3-х членов экипажа.

Темы: корабли Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АМПУ: Затонувший вблизи Крыма сухогруз не приписан к Украине 19 апреля 2017, 16:08
На турецком судне возле Одессы часть матросов подняла бунт 5 сентября 2016, 11:16
В Ливии задержали танкер. Среди членов эпикажа есть украинцы 30 июня 2016, 17:58
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд ООН обязал Россию и Украину выполнить "Минские соглашения"
Суд снял арест с части имущества Насирова
Суд ООН обязал Россию возобновить Меджлис и прекратить дискриминацию
Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции терроризме
Все новости
Гид по фестивалю

Трэш, беженцы и авангард: 6-й Киевский фестиваль короткометражек

не простой спорт

Первая женщина, которая официально пробежала Бостонский марафон, сделает это снова