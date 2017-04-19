Суд снял арест с части имущества Насирова

00
0
Среда, 19 апреля 2017, 16:59

Апелляционный суд Киева частично отменил арест, наложенный на имущество председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом "Украинской правде" сообщил юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин, который присутствовал на судебном заседании.

По его словам, суд частично удовлетворил жалобу адвокатов Насирова на решение Соломенского районного суда столицы и постановил вернуть председателю ГФС внутренний паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический паспорт и другие документы.

Однако, как отметил Савин, не все документы Насиров сможет получить на руки. По его информации, существует иное судебное решение "о применения меры пресечения". Согласно ему паспорта, которые могут позволить подозреваемому выехать за границу, должны остаться на хранении в НАБУ. Поэтому заграничный и дипломатический паспорта Насиров забрать не сможет.

В то же время Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу в части снятия ареста с валюты, золота и нескольких элитных часов, которые были изъяты во время обыска дома у председателя ГФС.

Как известно, 2 марта Насирова задержали по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением. 16 марта Насиров вышел из-под стражи под 100 млн гривен залога, который внесли жена и тесть.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Насиров суд арест
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Насиров хочет доказать, что НАБУ незаконно проникли в его жилище-палату 19 апреля 2017, 14:10
СМИ нашли новые доказательства участия людей Грановского в деле Насирова 18 апреля 2017, 23:19
Насиров был у Луценко за день до задержания 14 апреля 2017, 10:00
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд ООН обязал Россию и Украину выполнить "Минские соглашения"
Суд снял арест с части имущества Насирова
Суд ООН обязал Россию возобновить Меджлис и прекратить дискриминацию
Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции терроризме
Все новости
Гид по фестивалю

Трэш, беженцы и авангард: 6-й Киевский фестиваль короткометражек

не простой спорт

Первая женщина, которая официально пробежала Бостонский марафон, сделает это снова