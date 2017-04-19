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Суд зняв арешт з частини майна Насірова

Середа, 19 квітня 2017, 16:59

Апеляційний суд Києва частково відмінив арешт, накладений на майно голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Про це "Українській правді" повідомив юрист Центру протидії корупції Андрій Савін, який був присутній на судовому засіданні.

За його словами, суд частково задовольнив скаргу адвокатів Насірова на рішення Солом'янського районного суду столиці й постановив повернути голові ДФС внутрішній паспорт громадянина України, закордонний паспорт, дипломатичний паспорт та інші документи.

Однак, як зазначив Савін, не всі документи Насіров зможе отримати на руки. За його інформацією, існує інша судова ухвала "про застосування запобіжного заходу", згідно з якою паспорти, що можуть дозволити підозрюваному виїхати за кордон, мають лишитися на зберіганні в НАБУ. Отже закордонний і дипломатичний паспорти Насіров забрати не зможе.

У той же час Апеляційний суд Києва відмовився задовольняти скаргу в частині зняття арешту з валюти, золота та кількох елітних годинників, які були вилучені під час обшуку вдома у голови ДФС.

Як відомо, 2 березня Насірова затримали за підозрою у зловживання владою і службовим становищем. 16 березня вын вийшов з-під варти під 100 млн гривень застави, яку внесли його дружина і тесть.  

Євген Кізілов, УП

Теми: Насіровсударешт
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