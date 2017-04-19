За сутки боевики 8 раз стреляли по ВСУ

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Среда, 19 апреля 2017, 18:54

С начала суток боевики 8 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает штаб АТО.

Так, на Приморском направлении, по защитниках Красногоровки враг открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев вблизи Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле Павлополя - с автоматических гранатометов.

По защитника Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

На Донецком направлении, позиции рядом населенного пункта Луганское враг обстреливал из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Украинская правда

Темы: АТО
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