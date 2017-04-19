За добу бойовики 8 разів стріляли по ЗСУ

Із початку доби бойовики 8 разів обстріляли позиції Збройних Сил України.

Про це повідомляє штаб АТО.

Так, на Приморському напрямку, по захисниках Красногорівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82-мм. Морських піхотинців поблизу Водяного обстрілював з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поруч Павлополя – з автоматичних гранатометів.

По оборонцях Широкиного противник вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку, позиції поруч населеного пункту Луганське ворог обстрілював з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Українська правда