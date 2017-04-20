Военные самолеты НАТО провели активную разведку вблизи РФ

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Четверг, 20 апреля 2017, 07:38

Разведывательные самолеты ВВС Великобритании, НАТО и Швеции в среду совершили очередные подлеты к российским границам на юге Балтики для выполнения оперативных заданий.

Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, передает "Интерфакс-Украина".

По их информации, в среду днем многочасовую разведку у побережья Калининградской области осуществлял самолет RC-135W британских Королевских ВВС с бортовым номером ZZ665 и позывным RRR7230, который вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.

Тем временем, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией НАТО E-3A AWACS с бортовым номером LX-N90455 и позывным NATO06, поднявшийся с натовской авиабазы Гайленкирхен в Германии, совершал полет в воздушном пространстве Польши к юго-западу от Калининградской области, наблюдая за российской территорией.

Перед этим со стороны Балтийского моря к Калининградской области приблизился разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622, вылетевший с авиабазы Малмен, которая расположена вблизи города Линчепинг.

Он осуществлял разведывательный полет вдоль ее побережья по вытянутому эллипсу, находясь на высоте приблизительно 12,5 тыс. метров над международными водами Балтики.

Как сообщалось, накануне два американских военных самолета, а также самолет НАТО совершили разведывательные полеты у российских рубежей на Черном и Баренцевом морях, а также в регионе Балтики.

Темы: НАТО Росcия
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