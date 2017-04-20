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Військові літаки НАТО провели активну розвідку поблизу РФ

Четвер, 20 квітня 2017, 07:38

Розвідувальні літаки ВПС Великобританії, НАТО і Швеції в середу здійснили чергові підльоти до російських кордонів на півдні Балтики для виконання оперативних завдань.

Про це свідчать дані західних сайтів, які відстежують пересування військової авіації, передає "Інтерфакс-Україна".

За їхньою інформацією, в середу вдень багатогодинну розвідку біля узбережжя Калінінградської області здійснював літак RC-135W британських Королівських ВПС з бортовим номером ZZ665 і позивним RRR7230, який вилетів з авіабази Уоддінгтон в Англії.

Тим часом, літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління авіацією НАТО E-3A AWACS з бортовим номером LX-N90455 і позивним NATO06, що піднявся з натовської авіабази Гайленкірхен в Німеччині, здійснював політ в повітряному просторі Польщі на північний захід від Калінінградської області, спостерігаючи за російською територією.

Перед цим з боку Балтійського моря до Калінінградської області наблизився розвідувальний літак ВПС Швеції Gulfstream 4 з бортовим номером 102002 і позивним SVF622, що вилетів з авіабази Малмен, яка розташована поблизу міста Лінчепінг.

Він здійснював розвідувальний політ вздовж її узбережжя по витягнутому еліпсу, перебуваючи на висоті приблизно 12,5 тис. метрів над міжнародними водами Балтики.

Як повідомлялося, напередодні два американських військових літака, а також літак НАТО здійснили розвідувальні польоти у російських рубежів на Чорному і Баренцевому морях, а також у регіоні Балтики.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОРосія
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