В Одессе на взятке попались чиновники из ОГА и ГППС

Сотрудники Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона Украины за вымогательство взятки задержали чиновников Одесской областной государственной администрации и госпродпотребслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Чиновники государственных учреждений требовали у представителей сети автозаправочных станций 83 тысяч гривен за выдачу разрешительных документов на работу девяти АЗС. В Одесское управления Департамента защиты экономики Нацполиции обратился директор сети.

"В рамках уголовного производства, открытого военной прокуратурой Южного региона Украины по ч. 3 ст. 368 УК Украины, и проведение оперативных мероприятий правоохранители установили, что к коррупционной схеме причастны чиновник Одесской областной государственной администрации и госпродпотребслужбы", - сообщили в полиции.

Так, начальник одного из отделов Департамента экологии Одесской облгосадминистрации получил 70 000 гривен неправомерной выгоды за выдачу разрешений на выброс опасных веществ от деятельности АЗС.

И.о. начальника одного из структурных подразделений областного управления ГППС и инженер отдела городского управления этой же службы получили взятку за выдачу разрешительных документов на работу автозаправочных станций. Руководитель подразделения получил 8000 гривен, а инженер – 5 000.

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По месту работы фигурантов проводятся санкционированные обыски.