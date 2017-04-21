В Одессе на взятке попались чиновники из ОГА и ГППС

1444 просмотра
0
Пятница, 21 апреля 2017, 07:22

Сотрудники Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона Украины за вымогательство взятки  задержали чиновников Одесской областной государственной администрации и госпродпотребслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Чиновники государственных учреждений требовали у представителей сети автозаправочных станций 83 тысяч гривен за выдачу разрешительных документов на работу девяти АЗС. В Одесское управления Департамента защиты экономики Нацполиции обратился директор сети.

"В рамках уголовного производства, открытого военной прокуратурой Южного региона Украины по ч. 3 ст. 368 УК Украины, и проведение оперативных мероприятий правоохранители установили, что к коррупционной схеме причастны чиновник Одесской областной государственной администрации и госпродпотребслужбы", - сообщили в полиции.

Так, начальник одного из отделов Департамента экологии Одесской облгосадминистрации получил 70 000 гривен неправомерной выгоды за выдачу разрешений на выброс опасных веществ от деятельности АЗС.

И.о. начальника одного из структурных подразделений областного управления ГППС и инженер отдела городского управления этой же службы получили взятку за выдачу разрешительных документов на работу автозаправочных станций. Руководитель подразделения получил 8000 гривен, а инженер – 5 000.

В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По месту работы фигурантов проводятся санкционированные обыски.

Темы: Одесса взятка полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Одесситов из-за погоды просят ограничить перемещения по городу 20 апреля 2017, 11:04
СБУ расспросит Рабиновича, откуда он узнал о провокациях в Одессе 19 апреля 2017, 12:27
СБУ заявляет, что заблокировала провокацию России в Одессе 19 апреля 2017, 10:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 21 апреля. День Харьковских соглашений и запрета русского кино
АТО: 47 обстрелов, 2 бойцов ВСУ погибли, еще 8 получили ранения
Из-за обстрелов у Авдеевки, обесточены 5 населенных пунктов
НАБУ задержало второго фигуранта по делу нанесения ущерба ГП "ВостГОК"
Все новости
На личном опыте

Как быть вегетарианкой, а затем снова начать есть мясо

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Хельсинки