В Одесі на хабарі попались чиновники з ОДА і ДПСС

Співробітники Нацполіції та військової прокуратури Південного регіону України за вимагання хабара у понад 80 тисяч грн затримали посадовців Одеської обласної державної адміністрації та держпродспоживслужби.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

Посадовці державних установ вимагали у представників мережі автозаправних станцій 83 тисяч гривень за видачу дозвільних документів на роботу дев’яти АЗС. До Одеського управління Департаменту захисту економіки Нацполіції звернувся директор мережі.

"В рамках кримінального провадження, відкритого військовою прокуратурою Південного регіону України за ч. 3 ст. 368 КК України, та проведення оперативних заходів правоохоронці встановили, що до корупційної схеми причетні посадовець Одеської обласної державної адміністрації та держпродспоживслужби", - повідомили у поліції.

Так, начальник одного з відділів Департаменту екології Одеської облдержадміністрації одержав 70 тисяч гривень неправомірної вигоди за видачу дозволів на викид небезпечних речовин від діяльності АЗС.

В.о. начальника одного із структурних підрозділів обласного управління Держпродспоживслужби та інженер відділу міського управління цієї ж служби одержали хабар за видачу дозвільних документів на роботу автозаправних станцій. Керівник підрозділу одержав 8 тисяч гривень, а інженер – 5.

На даний час зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцем роботи фігурантів проводяться санкціоновані обшуки.