В центре Киева почтили память убитого сепаратистами депутата

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Пятница, 21 апреля 2017, 16:32

На мосту через улицу Институтская в Киеве вывесили памятный баннер, посвященный убитому три года назад депутату Горловского горсовета Владимиру Рыбаку.

Об этом сообщили "Украинской правде" организаторы акции волонтеры из "Евромайдан SOS".

"Владимир стал одной из первых жертв начала гибридной войны России на Донбассе, счет которой мы отныне ведем ежедневно. Он выступил один против шумной толпы любителей банды "Беса", которые сбросили государственный флаг Украины со здания городского совета (Горловки – ред.). Перед убийством его пытали: били долго и беспощадно, так, что не оставили живого места. Вспороли живот", - вспоминают ужасные подробности активисты.

Они призвали украинцев распространять в соцсетях этот баннер, "ведь люди живут столько, сколько живет о них память".

 
 
 

Как сообщалось, 19 апреля 2014 года в Славянске нашли тело человека, похожего на пропавшего депутата Горловского горсовета от партии "Батькивщина" Владимира Рыбака. Позже выяснилось, что это он и есть.

По данным Министерства внутренних дел, к убийству причастны сепаратисты, включая самопровозглашенного "мэра" Славянска Пономарева.

Читайте также: Абсурдное убийство Владимира Рыбака

Украинская правда

Темы: Киев Донбасс сепаратизм
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