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У центрі Києва вшанували пам'ять убитого сепаратистами депутата

П'ятниця, 21 квітня 2017, 16:32

На мосту через вулицю Інститутську в Києві вивісили пам’ятний банер, присвячений вбитому три роки тому депутату Горлівської міськради Володимиру Рибаку.

Про це повідомили "Українській правді" організатори акції волонтери з "Євромайдан SOS".

"Володимир став одним із перших жертв початку гібридної війни Росії на Донбасі, лік якої ми відтепер ведемо щоденно. Він виступив один проти галасливого натовпу любителів банди "Бєса", які скинули державний прапор України із будівлі міської ради (Горлівки – ред.). Перед вбивством його катували: били довго та нещадно, так, що не лишили живого місця. Розпороли живіт", - згадують жахливі подробиці активісти.

Вони закликали українців поширювати у соцмережах цей банер, "адже люди живуть стільки, скільки живе про них пам’ять".

 
 
 

Як повідомлялося, 19 квітня 2014 року у Слов'янську знайшли тіло людини, схожої на зниклого депутата Горлівської міськради від партії "Батьківщина" Володимира Рибака. Пізніше виявилося, що це він і є.

За даними Міністерства внутрішніх справ, до вбивства причетні сепаратисти, включаючи самопроголошеного "мера" Слов'янська Пономарьова.

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Українська правда

Теми: КиївДонбассепаратизм
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