Защита Мартыненко обещает не затягивать процесс

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Суббота, 22 апреля 2017, 09:33

Адвокат бывшего нардепа Николая Мартыненко Игорь Черезов уверяет, что защита не будет затягивать судебный процесс.

Об этом он написал в ночь на субботу на своей странице в Facebook.

"Мы не будем затягивать процесс", - пообещал адвокат.

Черезов заявил, что ему "искренне жаль судью Бобровника".

"Судья он не плохой, просто всем понятно, что влип и вынужден исполнять все причуды правоохранителей", - считает адвокат.

По его словам, судья "не слушает" защиту. "Что будет в Определении и так понятно", - добавил Черезов.

Как известно, 20 апреля НАБУ задержало Николая Мартыненко по подозрению в создании преступной организации и хищении.

По версии следствия, в частности, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат"  заключило контракт с австрийской компании Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб в размере более 17,28 млн долларов.

Соломенский райсуд Киева отказал адвокатам Мартыненко в отводе судьи Александра Бобровника и перенес рассмотрение дела по избранию меры пресечения экс-нардепу на 10:00 22 апреля.

Темы: Мартыненко суд
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