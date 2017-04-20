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Мартыненко задержали детективы НАБУ

Четверг, 20 апреля 2017, 18:27

Экс-нардеп Николай Мартыненко в сопровождении детективов НАБУ вышел из здания, где размещены депутатские приемные, и сел в микроавтобус антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает корреспондент УП с места.

Мартыненко вместе с детективами вышли через боковой выход здания на Кловском спуске, 7, сели в синий микроавтобус НАБУ и уехали.

 

Адвокаты Мартыненко – Игорь Черезов и Петр Бойко – вышли из здания через центральный вход.

В пресс-службе НАБУ подтвердили, что Мартыненко задержан детективами НАБУ.

"Да. Мы подтверждаем факт задержания", - сказали УП в пресс-службе НАБУ.

Адвокат экс-депутата Черезов сказал УП, что о подозрении Мартыненко пока не сообщили. Он также подтвердил факт задержания Мартыненко.

Согласно с УПК, после задержания, человеку должны сообщить о подозрении, а потом суд избирает меру пресечения.

О возможном деле, по которому задержали Мартыненко, читайте в расследовании УП.

Оксана Коваленко, Роман Кравец, УП

Темы: МартыненкоНАБУ
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