Холодницкий рассказал, за что "взяли" Мартыненко

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что экс-нардепа Николая Мартыненко задержали по подозрению в растрате денег госпредприятия "ВостГОК".

Об этом он написал на Facebook.

По его словам, досудебное расследование установило, что в период с 2013 года по 2016 год преступная организация в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а также группы лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, совершила растрату средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн. долл. США.

Растрата произошла вследствие неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN.

"В дальнейшем, указанные средства, перечисленные на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний "WARGRAVE TRADING LLP" и "DALLAS FUEL SA", руководителями и участниками преступной организации обращены в свою пользу", - пояснил Холодницкий.

Вручение сообщение о подозрении в четверг вечером осуществляют детективы НАБУ.

В то же время адвокат экс-нардепа Петр Бойко отметил, что Мартыненко задержали на срок до 72 часов до решения судом вопроса об избрании меры пресечения.

"Мы не понимаем, в чем подозревают Николая Мартыненко. Ясно лишь, что речь идет не о деле, связанном с "Энергоатомом". Это тем более удивительно, потому что даже по "Энергоатому" нет никаких доказательств правонарушений. Задержание детективы НАБУ мотивировали тем, что якобы Мартыненко мог бы бежать из Украины", - отметил Бойко.

"Это полный абсурд, потому что в 2015 г. Он добровольно отказался от депутатской неприкосновенности - это действенный доказательство того, что он не собирался никуда скрываться", - добавил он.

По словам Бойко, абсурдной также информация некоторых представителей НАБУ, что якобы экс-депутат избегал получения уведомления о подозрении.

"Детективы НАБУ только вечером смогли показать подозрение, подписанное прокурором САП. После чего Николай Мартыненко законопослушно отбыл в НАБУ для совершения соответствующих процессуальных действий", - отметил он.

"Защита докажет в суде полную беспочвенность любых подозрений в отношении Николая Мартыненко. Более того, мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности фальсификаторов из НАБУ и из Соломенского райсуда типа одиозного судьи Бобровника. Мы прогнозировали и прогнозируем, что вопрос об избрании меры пресечения "случайно" попадет к упомянутому Бобровнику, против которого НАБУ возбуждало дело и который послушно выполняет все указания НАБУ", - отметил адвокат.

Ранее "Народный фронт" потребовал от Высшего совета правосудия немедленного отстранить судью Соломенского райсуда Киева Бобровника.

Украинская правда