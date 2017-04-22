Мартыненко уверяет, что не будет бежать и просить политубежища

Экс-нардеп от "Народного фронта" Николай Мартыненко уверяет, что не будет просить политического убежища и не будет влиять на депутатов "НФ" и министра юстиции Павла Петренко.

Об этом Мартыненко заявил, выступая на заседании Соломенского суда Киева по избранию ему меры пресечения.

"Я обещаю на них не влиять. В подозрении указано, что 5 народных депутатов были моими помощниками, скажу больше - я ими горжусь", - заявил экс-нардеп.

Также Мартыненко отметил, что не собирается бежать из страны.

"Не дождетесь, я политического убежища просить не буду - в отличие от ваших руководителей (главы НАБУ Артема Сытника - УП), в частности господина Сакварелидзе, с которым у вашего руководства хорошие отношения", - заявил он.

Также экс-нардеп заявил, что не имеет отношения к компании "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH".

Подытоживая, Мартыненко заявил, что примет "любое решение" суда.

"То, что говорят прокуроры и НАБУ - считаю неадекватным", - добавил он.

Во время выступления в суде Мартыненко также заявил, что дело в отношении него сфальсифицировано и связано с политическими амбициями руководителей НАБУ и САП - Артема Сытника, Гизо Углавы и Назара Холодницкого, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

"Вообще формула, как работает НАБУ и САП, заключается в следующем: вручение подозрения безосновательно, дальше избрание меры пресечения - содержание под стражей, унижение человека, пиар и политические амбиции руководителей этих организаций, за которые я голосовал", - сказал Мартыненко.

Фото Романа Кравца

По состоянию на 12:50 суд по избранию меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко отправился в совещательную комнату.

Перед этим адвокаты обратились к председательствующему на заседании судьи Александру Бобровнику с просьбой принять "взвешенное решение" и удовлетворить ходатайство нескольких нардепов о взятии Мартыненко на поруки. При этом адвокаты выразили сомнение, что решение суда "будет отвечать обстоятельствам дела".

"Коли вони прийшли за #Мартиненко'м, я взяв(-ла) його на поруки."

Хто погодився взяти гаманець "Народного фронту" під особисту поруку. 👇🏽 pic.twitter.com/oE8tLUSvYu — АвтоМайдан (@Auto_Maidan) April 22, 2017

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома. Также Перелома фигурирует в уголовном производстве по факту причинения убытков "Одесскому припортовому заводу" в размере 205 млн грн, дело передано в суд, задержанный имеет статус обвиняемого.

21 апреля в Соломенском суде состоялось заседание по избранию меры пресечения для задержанных. В заседании был объявлен перерыв до 10:00 и 12:00 22 апреля.

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Роман Кравец, УП