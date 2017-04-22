Мартиненко переконує, що не тікатиме і політпритулку не проситиме

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Субота, 22 квітня 2017, 12:57

Екс-нардеп від "Народного фронту" Микола Мартиненко переконує, що не буде просити політичного притулку та не впливатиме на депутатів "НФ" та міністра юстиції Павла Петренка.

Про це Мартиненко заявив, виступаючи під час засідання Солом'янського суду м.Києва з обрання йому міри запобіжного заходу.

"Я обіцяю на них не впливати. У підозрі вказано, що 5 народних депутатів були моїми помічниками, скажу більше - я ними горжуся", - заявив екс-нардеп. 

Також Мартиненко зазначив, що не збирається тікати з країни.

"Не дочекаєтеся, я політичного притулку не проситиму - на відміну від ваших керівників (глави НАБУ Артема Ситника   - УП), зокрема пана Сакварелідзе, з якийм у вашого керівництва добрі відносини", - заявив він. 

Також екс-нардеп додав, що не має відношення до компанії "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH". 

Підсумовуючи, Мартиненко заявив, що сприйме "будь-яке рішення" суду.

"Те, що кажуть прокурори та НАБУ - вважаю неадекватним", - додав він. 

Роман Кравець, УП

Теми: Мартиненко суд
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