Мартиненка затримали детективи НАБУ
Екс-нардеп Микола Мартиненко у супроводі детективів НАБУ вийшов з будівлі, де розміщені депутатські приймальні, і сів у мікроавтобус антикорупційного бюро.
Про це повідомляє кореспондент УП з місця.
Мартиненко разом з детективами вийшли через боковий вихід будівлі на Кловському узвозі, 7, сіли у синій мікроавтобус і поїхали.
Адвокати Мартиненка Ігор Черезов та Петро Бойко вийшли з будівлі через центральний вхід.
У прес-службі НАБУ підтвердили, що Мартиненко затриманий детективами НАБУ.
"Так. Ми підтверджуємо факт затримання", - сказали УП в прес-службі НАБУ.
Адвокат екс-депутата Черезов сказав УП, що про підозру Мартиненку поки не повідомили. Він також підтвердив затримання Мартиненка.
Згідно з КПК після затримання, особі мають повідомити про підозру, а потім суд обирає запобіжний захід.
Про можливу справу, за якою затримали Мартиненка, читайте у розслідуванні УП.
Оксана Коваленко, Роман Кравець, УП