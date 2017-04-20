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Мартиненка затримали детективи НАБУ

Четвер, 20 квітня 2017, 18:27

Екс-нардеп Микола Мартиненко у супроводі детективів НАБУ вийшов з будівлі, де розміщені депутатські приймальні, і сів у мікроавтобус антикорупційного бюро.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця.

Мартиненко разом з детективами вийшли через боковий вихід будівлі на Кловському узвозі, 7, сіли у синій мікроавтобус і поїхали.

 

Адвокати Мартиненка Ігор Черезов та Петро Бойко вийшли з будівлі через центральний вхід.

У прес-службі НАБУ підтвердили, що Мартиненко затриманий детективами НАБУ.

"Так. Ми підтверджуємо факт затримання", - сказали УП в прес-службі НАБУ.

Адвокат екс-депутата Черезов сказав УП, що про підозру Мартиненку поки не повідомили. Він також підтвердив затримання Мартиненка.

Згідно з КПК після затримання, особі мають повідомити про підозру, а потім суд обирає запобіжний захід.

Про можливу справу, за якою затримали Мартиненка, читайте у розслідуванні УП.

Оксана Коваленко, Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МартиненкоНАБУ
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