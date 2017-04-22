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Суд щодо обрання запобіжного заходу Переломі перенесений на суботу

Субота, 22 квітня 2017, 01:31

Солом'янський районний суд Києва переніс засідання з обрання запобіжного заходу першому заступнику голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергію Переломі на 12.00 суботи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення виніс головуючий в засіданні суддя Олександр Бобровник приблизно в 00:50 суботи.

Кілька народних депутатів від "Народного фронту", які були присутні на засіданні, зачитали заяви з проханням взяти на поруки Перелому.

Як повідомлялося, 20 квітня детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.

Перелома підозрюється в тому, що, будучи головою наглядової ради ОПЗ, був причетний до розкрадання коштів підприємства при покупці заводом природного газу у ТОВ "Енергоальянс".

У тій же справі раніше затримали екс-нардепа Миколу Мартиненка.

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Теми: судНафтогаз
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