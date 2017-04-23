АТО: 46 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб, трое получили ранения

160 просмотров
0
Воскресенье, 23 апреля 2017, 07:01

За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 46 обстрелов позиций ВСУ, один украинский защитник погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество вооруженных провокаций врага было зафиксировано на Донецком направлении. Так, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, шахты "Бутовка", Верхнеторецкого и Луганского. По защитникам Зайцевого, Песков и Каменки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП враг применял в районе населенных пунктов Луганское и Зайцево. Вблизи шахты "Бутовка" также действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82 мм противник накрывал защитников Широкиного и Марьинки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по морским пехотинцам под Водяным. Пулеметы больших калибров применял в районе Лебединского, а вблизи Тарамчука и Гнутового - стрелковое оружие.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120 мм и 82 мм противник вел огонь по позициям ВСУ у Катериновки. Из стрелкового оружия бил по опорным пунктам украинских войск вблизи Станицы Луганской и Валуйского.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: 25 обстрелов, 1 военный ранен 22 апреля 2017, 18:34
АТО: В Авдеевке и Песках ранены двое военных 22 апреля 2017, 12:50
Сутки в АТО: Боевики били 41 раз, двое военных ВСУ ранены 22 апреля 2017, 06:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: 46 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб, трое получили ранения
Чаус в Молдове находится под домашним арестом
Емец обещает сдать мандат, если Мартыненко сбежит
НАБУ: Мартыненко пытался избежать задержания
Все новости
С колес

Юрий Марченко: Как я ездил на вокзал на моноколесе

Виртуальный тур

Как выглядят 8 уникальных деревянных церквей Карпат