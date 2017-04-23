АТО: 46 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб, трое получили ранения

За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск осуществили 46 обстрелов позиций ВСУ, один украинский защитник погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество вооруженных провокаций врага было зафиксировано на Донецком направлении. Так, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, шахты "Бутовка", Верхнеторецкого и Луганского. По защитникам Зайцевого, Песков и Каменки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП враг применял в районе населенных пунктов Луганское и Зайцево. Вблизи шахты "Бутовка" также действовали вражеские снайперы.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 82 мм противник накрывал защитников Широкиного и Марьинки. Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по морским пехотинцам под Водяным. Пулеметы больших калибров применял в районе Лебединского, а вблизи Тарамчука и Гнутового - стрелковое оружие.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120 мм и 82 мм противник вел огонь по позициям ВСУ у Катериновки. Из стрелкового оружия бил по опорным пунктам украинских войск вблизи Станицы Луганской и Валуйского.