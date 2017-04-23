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АТО: 46 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув, троє дістали поранення

Неділя, 23 квітня 2017, 07:01
АТО: 46 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув, троє дістали поранення

За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ здійснили 46 обстрілів позицій ЗСУ, один український захисник загинув, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільшу кількість збройних провокацій ворога було зафіксовано на Донецькому напрямку. Так, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по опорних пунктах поблизу Авдіївки, шахти "Бутівка", Верхньоторецького та Луганського. По захисниках Зайцевого, Пісків та Кам’янки гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння БМП ворог застосовував в районі населених пунктів Луганське та Зайцеве. Поблизу шахти "Бутівка" також діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 82 мм противник накривав оборонців Широкиного та Мар’їнки. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог гатив по морських піхотинцях під Водяним. Кулемети великих калібрів застосував у районі Лебединського, а поблизу Тарамчука та Гнутового – стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку, з великокаліберних кулеметів, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм противник вів вогонь по позиціях ЗСУ біля Катеринівки. Зі стрілецької зброї бив по опорних пунктах українських військ поблизу Станиці Луганської та Валуйського.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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