Лишь у 15% Авдеевки есть электричество
По состоянию на утро понедельника в Авдеевке электроснабжение восстановлено частично.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 часов утра 24 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2 часа)", - сказано в сообщении.
На Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме.
"Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС (привлечено 9 генераторов различной мощности). Решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечены 25 человек и 10 единиц техники", - добавили в пресс-службе.
Как известно, 22 апреля произошло прекращение электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой.
Причина отключения электроснабжения - устанавливается.
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