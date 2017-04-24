Лишь у 15% Авдеевки есть электричество

По состоянию на утро понедельника в Авдеевке электроснабжение восстановлено частично.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов утра 24 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2 часа)", - сказано в сообщении.

На Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме.

"Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС (привлечено 9 генераторов различной мощности). Решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечены 25 человек и 10 единиц техники", - добавили в пресс-службе.

Как известно, 22 апреля произошло прекращение электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой.

Причина отключения электроснабжения - устанавливается.