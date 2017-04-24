ЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва авто миссии ОБСЕ

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Понедельник, 24 апреля 2017, 11:52

Глава представительства Европейского Союза Хьюг Мингарелли сомневается, что ЕС примет участие в расследовании подрыва на мине автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области.

Об этом он заявил журналистам, передают 24 апреля "Українські новини".

"Я так не думаю", – сказал Мингарелли, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, ЕС является основным источником помощи в рамках ОБСЕ, и союз по-прежнему будет вносить основной вклад в работу организации.

"Мы готовы к тому, чтобы активизировать наше взаимодействие с ОБСЕ, и мы надеемся, что полное расследование (в отношении инцидента) будет проведено", – отметил посол.

Мингарелли выразил сочувствие семьям жертв и подтвердил солидарность Евросоюза с миссией ОБСЕ, которая, по его словам, играет ключевую роль в предотвращении эскалации конфликта на Донбассе и реализации "минских договоренностей".

Как известно, 23 апреля утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Председатель СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявил, что, несмотря на подрыв машины, миссия и дальше будет выполнять свой мандат и требует привлечения виновных к ответственности.

Темы: ОБСЕ Донбасс терроризм
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