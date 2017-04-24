Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава СММ ОБСЕ: Миссия остается

Понедельник, 24 апреля 2017, 09:45
Глава СММ ОБСЕ: Миссия остается

Председатель СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявляет, что, несмотря на подрыв машины, миссия и дальше будет выполнять свой мандат и требует привлечения виновных к ответственности.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ, обнародованном в понедельник.

"Несмотря на эту трагедию, мы намерены выполнять наш мандат и способствовать обеспечению мира для народа Украины", - отметил он.

"Я вновь обращаюсь с призывом к устойчивому прекращению огня, отведения оружия, полного разминирования и реальной преданности мира. И я прошу, чтобы те, кто несет ответственность за размещение мин, были привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

Апакан отметил, что в составе этой международной невооруженной наблюдательной миссии "преданные профессионалы, которые тяжело работают, имплементируя мандат ради нормализации ситуации в Украине, они рискуют своей жизнью каждый день, чтобы выполнить задачи".

"Сегодня я выезжаю на место, чтобы выразить свою поддержку наблюдателям и понять ситуацию лучше", - отметил он.

Как известно, в воскресенье утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

 
 
Линия разграничения идет по реке

Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования. 

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Украинская правда

Темы: ОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: