Глава СММ ОБСЕ: Миссия остается

Председатель СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявляет, что, несмотря на подрыв машины, миссия и дальше будет выполнять свой мандат и требует привлечения виновных к ответственности.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ, обнародованном в понедельник.

"Несмотря на эту трагедию, мы намерены выполнять наш мандат и способствовать обеспечению мира для народа Украины", - отметил он.

"Я вновь обращаюсь с призывом к устойчивому прекращению огня, отведения оружия, полного разминирования и реальной преданности мира. И я прошу, чтобы те, кто несет ответственность за размещение мин, были привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

Апакан отметил, что в составе этой международной невооруженной наблюдательной миссии "преданные профессионалы, которые тяжело работают, имплементируя мандат ради нормализации ситуации в Украине, они рискуют своей жизнью каждый день, чтобы выполнить задачи".

"Сегодня я выезжаю на место, чтобы выразить свою поддержку наблюдателям и понять ситуацию лучше", - отметил он.

Как известно, в воскресенье утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.

Линия разграничения идет по реке

Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

Украинская правда