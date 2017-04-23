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В ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибший

Воскресенье, 23 апреля 2017, 13:23
В ОРЛО подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибший

В воскресенье в районе населенного пункта Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщает Украинская сторона СЦКК, автомобиль подорвался около 11 часов, при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, вероятно на мине.

По предварительным данным, среди группы СММ ОБСЕ есть погибшие и раненые.

"Украинская сторона выражает соболезнования родным и близким пострадавших, а также заявляет, что в указанное время, по данным дежурных смен, режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны, так и со стороны НЗФ ОРЛО", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в СММ ОБСЕ подтвердили, что автомобиль миссии попал в "серьезный инцидент с безопасностью" в Луганской области и пообещали сообщить подробности позже.

В то же время, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в Twitter сообщил, что в результате взрыва один сотрудник СММ ОБСЕ погиб, еще один получил ранения.

"Сердечные соболезнования семье погибшего и команде СММ. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ. Надеюсь, что раненый наблюдатель скоро восстановится", - написал также Курц.

Он подчеркнул, что необходимо провести тщательное расследование случившегося и привлечь виновных к ответственности.

Как известно, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала свою работу в Украине в марте 2014 года.

Данный инцидент с патрулем миссии ОБСЕ, который привел к жертвам среди наблюдателей - первый с начала работы миссии.

Представители ОБСЕ не проводят расследования, а лишь отчитываются о фактах, также представители СММ ОБСЕ не доставляют гуманитарную помощь на оккупированные территории. В состав миссии ОБСЕ входят невооруженные гражданские наблюдатели и международные работники из стран-участниц ОБСЕ, помогают им сотрудники из Украины.

В миссии неоднократно заявляли о препятствовании деятельности наблюдателей со стороны боевиков ОРДЛО и настаивали на обеспечении безопасности для наблюдателей со стороны конфликтующих сторон, чтобы те могли выполнять свои обязанности в рамках миссии.

Также в ОБСЕ сообщали о своих БПЛА, сбитых, обстрелянных и захваченных боевиками.

Украинская правда

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Темы: ОБСЕЛуганская область
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