САП отрыла дело об обогащении Ляшко
Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производство по подозрению в незаконном обогащении народного депутата Олега Ляшко.
Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге 24 апреля.
Отвечая на вопрос журналиста "Украинской правды" о доме лидеры "Радикальной партии", он ответил:
"Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело о незаконного обогащении. Но оно только поступило, я не готов сказать, что там происходит по тому делу".
Ранее сообщалось, что Ляшко нажил имение и крутые авто, хотя бизнеса якобы не имеет. За последний год он и его гражданская жена приобрели недвижимости приблизительно на 20 миллионов гривен.
Алена Рощенко, УП
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