САП отрыла дело об обогащении Ляшко

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Понедельник, 24 апреля 2017, 15:06

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производство по подозрению в незаконном обогащении народного депутата Олега Ляшко.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге 24 апреля.

Отвечая на вопрос журналиста "Украинской правды" о доме лидеры "Радикальной партии", он ответил:

"Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело о незаконного обогащении. Но оно только поступило, я не готов сказать, что там происходит по тому делу".

Ранее сообщалось, что Ляшко нажил имение и крутые авто, хотя бизнеса якобы не имеет. За последний год он и его гражданская жена приобрели недвижимости приблизительно на 20 миллионов гривен.

Алена Рощенко, УП

Темы: Ляшко Антикоррупционная прокуратура НАБУ
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