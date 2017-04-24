САП отрыла дело об обогащении Ляшко

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производство по подозрению в незаконном обогащении народного депутата Олега Ляшко.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге 24 апреля.

Отвечая на вопрос журналиста "Украинской правды" о доме лидеры "Радикальной партии", он ответил:

"Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело о незаконного обогащении. Но оно только поступило, я не готов сказать, что там происходит по тому делу".

Ранее сообщалось, что Ляшко нажил имение и крутые авто, хотя бизнеса якобы не имеет. За последний год он и его гражданская жена приобрели недвижимости приблизительно на 20 миллионов гривен.

Алена Рощенко, УП