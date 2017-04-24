САП открыла дело об обогащении Ляшко
Понедельник, 24 апреля 2017, 15:06
Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производство по подозрению в незаконном обогащении народного депутата Олега Ляшко.
Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге 24 апреля.
На вопрос журналиста "Украинской правды" о доме лидера "Радикальной партии" он ответил:
"Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело о незаконного обогащении. Но оно только поступило, я не готов сказать, что там происходит по тому делу".
Ранее сообщалось, что Ляшко нажил имение и крутые авто, хотя бизнеса якобы не имеет. За последний год он и его гражданская жена приобрели недвижимости приблизительно на 20 миллионов гривен.
Алена Рощенко, УП