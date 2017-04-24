На "майские" в Одессе будут дежурить дополнительные патрули

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Понедельник, 24 апреля 2017, 16:50

Во избежание провокаций 2 и 9 мая в Одессе и области будут усиленно работать правоохранители и нацгвардейцы.

Об этом во время брифинге 24 апреля заявил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, передает "Укринформ".

"Несколько дней назад я в Киеве встречался с руководителем МВД Арсеном Аваковым, и мы договорились, что 2 мая в Одессу прибудут бойцы из других регионов для обеспечения спокойствия в городе", – сообщил Степанов.

"Мы не можем становиться заложниками каких-то неадекватных людей, которые дестабилизируют нашу с вами жизнь. Чтобы этого не произошло, правоохранители проведут все необходимые меры", – подчеркнул губернатор.

При этом он уточнил, что все должно проходить исключительно в рамках закона, и реакция правоохранительных органов на любые проявления провокационного характера должна быть "в рамках закона жесткой".

В последние дни в соцсетях распространяются объявления о пророссийском митинге на Куликовом поле, где любители так называемой Новороссии предлагают собраться и сказать "нет бандеровскому режиму".

Как известно, 10 апреля у памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко в Одессе между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли на возложение цветов, произошли столкновения.

19 апреля Служба безопасности заявила, что блокировала запланированную Российской Федерацией провокацию в Одессе.

Темы: Одесса полиция Нацгвардия
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