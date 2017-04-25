5 фактов о прививках

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Вторник, 25 апреля 2017, 13:00

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук считает, что его отношения с российским президентом идут на пользу отношениям Украины и России.

Об этом Медведчук заявил в интервью Financial Times.

Медведчук назвал "абсурдом" критику в его адрес, что якобы он тайно защищает российские интересы.

"Я могу иметь и имею отношения с ... Путиным, потому что мои отношения, в моем видении, помогают интересам Украины", - сказал он в интервью, во время которого его офисный телевизор показывал государственный российский новостной канал.

"Я никогда не скрывал такой деятельности", - добавил Медведчук.

Он рассказал, что специальное разрешение на перелеты между Киевом и Москвой, хотя между государствами отменено авиасообщение.

Издание напоминает, что публично Медведчук является посредником в освобождении заложников в Минском мирном процессе по Восточной Украине.

Непублично люди, знакомые с ситуацией, говорят, что он участвует в постоянных кулуарных переговорах между двумя регионами, которые контролируют сепаратисты на Донбассе, и остальной Украиной.

На вопрос, является ли Медведчук близким другом Путина, тот только улыбнулся: "Лучше спросить у президента". Но его друзья подтверждают, что Путин является крестным отцом младшей дочери Медведчука, Дарьи, а жена Медведева - ее крестная мать.

Медведчук признает, что Минские договоренности висят на волоске. При этом он обвиняет Москву, так и Киев в невыполнении обязательств. Выходом из ситуации он считает, если парламент Украины примет законы, гарантирующие ограниченную автономию ОРДЛО, а на тех территориях будут проведены выборы при условии, если Россия выполнит свои Минские обязательства.

Они включают в себя вывод российских войск из Донбасса - чье присутствие Медведчук называет "спорным" - и восстановление контроля над границей украинским силовиками.

Решение конфликта, как считает Медведчук, может быть еще легче, если разговоры будут включать большую дискуссию между Москвой и Киевом - в том числе, по настоянию Кремля, что Украина должна отказаться от НАТО.

"Украине не нужно НАТО", - декларирует он. "В сегодняшней ситуации, это приведет к распаду Украины ... Украина должна руководствоваться интересами своего развития и не входить в НАТО и ЕС. Мы ни тем, ни другим не нужны", - отметил он.

По мнению Медведчука, Украина должна быть "суверенной, независимой" страной, но ее будущее заключается в восстановлении отношений с Россией.

"Я убежден, мы будем дружественными странами, замечательными соседями. Мы были братским государством и будем в будущем", - сказал Медведчук.

Разделяет ли он утверждение Путина о том, что украинцы и россияне являются одним народом? Медведчук считает это "дискуссионным". "Я считаю, что мы два народа, но дружеские и братские люди".

По информации УП, Медведчук был привлечен к обмену заложниками с подачи подкронтрольних Кремлю боевиков.

Темы: Медведчук
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Комментарии — 3
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IP: 220.239.120.---zmaylo25.04.2017 13:46
I кому ж цей брехун очі замилює - українцям? Таж уже ввесь світ розкусив цю брехливу шайку. Злигався чорт із діяволом, то що інше можна сподіватись. Того що Медведчик не знає або не хоче усвідомлювати історію наших "братських" стосунків за останні майже 400 років, то це ще один доказ брехливости цієї когорти хитрунів. Брешіть якщо вам так кортить, але не ображайте інтелігентности українців. Путін панікує, говоряща кобиляча голова, Лавров, злиться, бо з нього вже насміхаються. Ну що ж, посіяли, а тепер жніть!
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IP: 37.55.174.---proq25.04.2017 13:26
"Медведчук вважає, що його дружба з Путіним допомагає Україні" - в її окупації
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IP: 218.215.42.---kengoru25.04.2017 13:23
Він не маячить,це хитрий кацап. Цікаво як то сталося коли два енкавудисти без божники стали *хресними*??????.
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