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Медведчук считает, что его дружба с Путиным помогает Украине

Вторник, 25 апреля 2017, 13:00

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук считает, что его отношения с российским президентом идут на пользу отношениям Украины и России.

Об этом Медведчук заявил в интервью Financial Times.

Медведчук назвал "абсурдом" критику в его адрес, что якобы он тайно защищает российские интересы.

"Я могу иметь и имею отношения с ... Путиным, потому что мои отношения, в моем видении, помогают интересам Украины", - сказал он в интервью, во время которого его офисный телевизор показывал государственный российский новостной канал.

"Я никогда не скрывал такой деятельности", - добавил Медведчук.

Он рассказал, что специальное разрешение на перелеты между Киевом и Москвой, хотя между государствами отменено авиасообщение.

Издание напоминает, что публично Медведчук является посредником в освобождении заложников в Минском мирном процессе по Восточной Украине.

Непублично люди, знакомые с ситуацией, говорят, что он участвует в постоянных кулуарных переговорах между двумя регионами, которые контролируют сепаратисты на Донбассе, и остальной Украиной.

На вопрос, является ли Медведчук близким другом Путина, тот только улыбнулся: "Лучше спросить у президента". Но его друзья подтверждают, что Путин является крестным отцом младшей дочери Медведчука, Дарьи, а жена Медведева - ее крестная мать.

Медведчук признает, что Минские договоренности висят на волоске. При этом он обвиняет Москву, так и Киев в невыполнении обязательств. Выходом из ситуации он считает, если парламент Украины примет законы, гарантирующие ограниченную автономию ОРДЛО, а на тех территориях будут проведены выборы при условии, если Россия выполнит свои Минские обязательства.

Они включают в себя вывод российских войск из Донбасса - чье присутствие Медведчук называет "спорным" - и восстановление контроля над границей украинским силовиками.

Решение конфликта, как считает Медведчук, может быть еще легче, если разговоры будут включать большую дискуссию между Москвой и Киевом - в том числе, по настоянию Кремля, что Украина должна отказаться от НАТО.

"Украине не нужно НАТО", - декларирует он. "В сегодняшней ситуации, это приведет к распаду Украины ... Украина должна руководствоваться интересами своего развития и не входить в НАТО и ЕС. Мы ни тем, ни другим не нужны", - отметил он.

По мнению Медведчука, Украина должна быть "суверенной, независимой" страной, но ее будущее заключается в восстановлении отношений с Россией.

"Я убежден, мы будем дружественными странами, замечательными соседями. Мы были братским государством и будем в будущем", - сказал Медведчук.

Разделяет ли он утверждение Путина о том, что украинцы и россияне являются одним народом? Медведчук считает это "дискуссионным". "Я считаю, что мы два народа, но дружеские и братские люди".

По информации УП, Медведчук был привлечен к обмену заложниками с подачи подкронтрольних Кремлю боевиков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Медведчук
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