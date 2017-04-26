Боевики продолжают нарушать "тишину", ранили бойца АТО

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Среда, 26 апреля 2017, 18:49

В течение дня один военнослужащий ВСУ получил ранения в результате обстрелов.

Об этом говорится возведении пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что боевики в Донбассе продолжают нарушать режим "Тишины", а с начала суток они 18 раз обстреляли позиции сил АТО.

"На Приморском направлении, из минометов калибра 120-мм противник вел огонь по позициям рядом с Широкино. С противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал опорные пункты в районе Водяного, а из гранатометов различных систем бил по защитниках Новотроицкого. Вблизи Мар`инкы действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

"На Донецком направлении, минометами калибра 82-мм враг накрывал защитников Авдеевки и Верхнеторецком, а из стрелкового оружия обстреливал защитников Новгородского. Также возле Новгородского активизировался вражеский снайпер", - сообщили в пресс-центре.

Также в сообщении сказано, что на Луганском направлении, из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра боевики стреляли по опорным пунктам вблизи Новоалександровки, Троицкого и Новозвановка.

Украинская правда

Темы: боевые действия АТО
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