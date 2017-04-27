Против одесских депутатов возбудили дело за "пропаганду коммунизма"

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Четверг, 27 апреля 2017, 13:02

Прокуратура 27 апреля открыла уголовное производство по факту отмены Одесским городским советом решения о декоммунизации ряда улиц.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Правоохранительное ведомство усматривает в таких действиях горсовета признаки уголовного правонарушения по статье 436-1 "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов)".

Вести следствие поручено управлению Национальной полиции в Одесской области.

Как известно, 26 апреля Одесский городской совет отменил декоммунизацию ряда улиц, проведенную бывшим губернатором Михеилом Саакашвили.

Учитывая это, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что за возвращение старых названий улицам его могут привлечь к уголовной ответственности.

Украинская правда

Темы: Одесса декоммунизация прокуратура криминал
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