Одесский горсовет отменил декоммунизацию улиц, проведенную Саакашвили

Одесский горсовет утвердил названия одной тысяче пятисот тридцати одного топонима (улиц, переулков, проспектов и т.д.) на украинском и русском языках, вернув названия части улиц, которые переименовал тогдашний глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

Такое решение в среду приняли на заседании горсовет, передает "Интерфакс-Украина".



Указывается, что на рассмотрение депутатов данный вопрос внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова, глава промэрской фракции Олег Брындак.



После обсуждения вопроса, решение поддержали 46 депутатов.



В рамках данного решения депутаты имплементировали решения историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал Саакашвили в мае 2016 года.



В частности в Одессу "вернулись" улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д. Вместе с тем, ул.Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок К.Либкнехта – переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков – Староказачьими переулками и т.д.

Как сообщалось, в соответствии с законом о декоммунизации экс-глава Одесской ОГА М.Саакашвили своим распоряжением присвоил новые названия приблизительно тремстам улицам, проспектами и переулкам Одессы и населенных пунктов Одесской области.

Тогда в Одессе "исчезли" улицы Днепропетровская дорога, Героев Сталинграда, проспект Маршала Жукова, ул.Чапаева, десять Чапаевских переулков и десятки других. Вместо них появились улицы Героев Крут, Ивана и Юрия Липы, Семена Палия, ул.Бернардацци, проспект Небесной сотни, ул.Ивана Мазепы, ул.Романа Шухевича и другие.



Вместо них появились улицы Героев Крут, Ивана и Юрия Липы, Семена Палия, ул. Бернардацци, проспект Небесной сотни, ул. Ивана Мазепы, ул. Романа Шухевича и другие.



Такие действия Саакашвили вызвали неоднозначную реакцию со стороны одесситов, а также депутатов горсовета.



После этого горсовет решил повторно переименовать улицы, а историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета предложила на рассмотрение горожан другие названия.



Однако провести общественные слушания по этому вопросу не удалось из-за противодействия активистов ряда правых организаций.



В итоге Одесский горсовет разместил на своем сайте опрос о переименовании улиц, в котором приняли участие около 5000 одесситов, 75% опрошенных высказались за сохранение названий улиц, которые они носили до мая 2016 года.