Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Одесский горсовет отменил декоммунизацию улиц, проведенную Саакашвили

Среда, 26 апреля 2017, 16:03

Одесский горсовет утвердил названия одной тысяче пятисот тридцати одного топонима (улиц, переулков, проспектов и т.д.) на украинском и русском языках, вернув названия части улиц, которые переименовал тогдашний глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

Такое решение в среду приняли на заседании горсовет, передает "Интерфакс-Украина".

Указывается, что на рассмотрение депутатов данный вопрос внес один из ближайших соратников мэра Одессы Геннадия Труханова, глава промэрской фракции Олег Брындак.

После обсуждения вопроса, решение поддержали 46 депутатов.

В рамках данного решения депутаты имплементировали решения историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал Саакашвили в мае 2016 года.

В частности в Одессу "вернулись" улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д. Вместе с тем, ул.Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок К.Либкнехта – переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков – Староказачьими переулками и т.д.

Как сообщалось, в соответствии с законом о декоммунизации экс-глава Одесской ОГА М.Саакашвили своим распоряжением присвоил новые названия приблизительно тремстам улицам, проспектами и переулкам Одессы и населенных пунктов Одесской области.

Тогда в Одессе "исчезли" улицы Днепропетровская дорога, Героев Сталинграда, проспект Маршала Жукова, ул.Чапаева, десять Чапаевских переулков и десятки других. Вместо них появились улицы Героев Крут, Ивана и Юрия Липы, Семена Палия, ул.Бернардацци, проспект Небесной сотни, ул.Ивана Мазепы, ул.Романа Шухевича и другие.

Вместо них появились улицы Героев Крут, Ивана и Юрия Липы, Семена Палия, ул. Бернардацци, проспект Небесной сотни, ул. Ивана Мазепы, ул. Романа Шухевича и другие.

Такие действия Саакашвили вызвали неоднозначную реакцию со стороны одесситов, а также депутатов горсовета.

После этого горсовет решил повторно переименовать улицы, а историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета предложила на рассмотрение горожан другие названия.

Однако провести общественные слушания по этому вопросу не удалось из-за противодействия активистов ряда правых организаций.

В итоге Одесский горсовет разместил на своем сайте опрос о переименовании улиц, в котором приняли участие около 5000 одесситов, 75% опрошенных высказались за сохранение названий улиц, которые они носили до мая 2016 года.

Темы: Саакашвилидекоммунизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: