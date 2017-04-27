Проти одеських депутатів порушили справу за "пропаганду комунізму"

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Четвер, 27 квітня 2017, 13:02

Прокуратура 27 квітня відкрила кримінальне провадження за фактом скасування Одеською міською радою рішення про декомунізацію низки вулиць.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Правоохоронне відомство вбачає в таких діях міськради ознаки кримінального правопорушення за статтею 436-1 "Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів)".

Вести слідство доручено управлінню Національної поліції в Одеській області.

Як відомо, 26 квітня Одеська міська рада скасувала декомунізацію низки вулиць, проведену колишнім губернатором Міхеілом Саакашвілі.

З огляду на це голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Одеси Генадія Труханова, що за повернення старих назв вулицям його можуть притягти до кримінальної відповідальності.

Українська правда

Теми: Одеса декомунізація прокуратура кримінал
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