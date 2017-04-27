Проти одеських депутатів порушили справу за "пропаганду комунізму"
Прокуратура 27 квітня відкрила кримінальне провадження за фактом скасування Одеською міською радою рішення про декомунізацію низки вулиць.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.
Правоохоронне відомство вбачає в таких діях міськради ознаки кримінального правопорушення за статтею 436-1 "Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів)".
Вести слідство доручено управлінню Національної поліції в Одеській області.
Як відомо, 26 квітня Одеська міська рада скасувала декомунізацію низки вулиць, проведену колишнім губернатором Міхеілом Саакашвілі.
З огляду на це голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Одеси Генадія Труханова, що за повернення старих назв вулицям його можуть притягти до кримінальної відповідальності.
Українська правда
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