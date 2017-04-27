Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вятрович – мэру Одессы: Отмена декоммунизации – это криминал

Четверг, 27 апреля 2017, 11:44

Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович предупредил мэра Одессы Геннадия Труханова, что за возвращение старых названий улицам его могут привлечь к уголовной ответственности.

Такое заявление историк сделал на своей странице Facebook в четверг.

"По поводу одесского "реванша". Возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Более того - это пропаганда коммунистического тоталитарного режима. Если Труханов подпишет это решение, то должен быть привлечен к уголовной ответственности", - написал он.

Как сообщалось, 26 апреля Одесский городской совет отменил декоммунизацию ряда улиц, проведенную бывшим губернатором Михеилом Саакашвили.

Украинская правда

Темы: историяОдессакриминалдекоммунизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
история
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
У Иерусалима в пещере нашли артефакты, которые использовали для "разговоров с мертвыми"
Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева
Последние новости
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Все новости...
Реклама: