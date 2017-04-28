СБУ нашла схрон с оружием, которое боевики хотели использовать для диверсий

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Пятница, 28 апреля 2017, 04:44

СБУ обнаружила в районе населенного пункта Первомайское Донецкой области схрон с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

"Из тайника… оперативники спецслужбы изъяли три реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, четыре противотанковые и две противопехотные мины с взрывателями, более шести килограммов тротила в шашках, четыре выстрела и девять пороховых зарядов к гранатомету РПГ-7, пять электродетонаторов и более 11000 патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, это оружие должно было быть использовано террористами для диверсий против сил АТО.

Ведутся следственные действия.

Темы: СБУ АТО
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