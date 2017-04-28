СБУ знайшла схрон зі зброєю, яку бойовики готували для диверсій

СБУ виявила в районі населеного пункту Первомайське Донецької області схрон зі зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

"Зі схованки... оперативники спецслужби вилучили три реактивні протитанкові гранати РПГ-22, чотири протитанкові та дві протипіхотні міни з детонаторами, понад шість кілограмів тротилу у шашках, чотири постріли та дев’ять порохових зарядів до гранатомета РПГ-7, п’ять електродетонаторів та більше ніж 11 тисяч набоїв калібру 5,45 мм", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, ця зброя мала бути використана терористами для диверсій проти сил АТО.

Ведуться слідчі дії.