СБУ знайшла схрон зі зброєю, яку бойовики готували для диверсій
П'ятниця, 28 квітня 2017, 04:44
СБУ виявила в районі населеного пункту Первомайське Донецької області схрон зі зброєю і боєприпасами.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.
"Зі схованки... оперативники спецслужби вилучили три реактивні протитанкові гранати РПГ-22, чотири протитанкові та дві протипіхотні міни з детонаторами, понад шість кілограмів тротилу у шашках, чотири постріли та дев’ять порохових зарядів до гранатомета РПГ-7, п’ять електродетонаторів та більше ніж 11 тисяч набоїв калібру 5,45 мм", - йдеться в повідомленні.
За оперативними даними, ця зброя мала бути використана терористами для диверсій проти сил АТО.
Ведуться слідчі дії.