Трамп заявил о вероятности "серьезного конфликта" с КНДР

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Пятница, 28 апреля 2017, 07:38

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможен серьезный конфликт с Северной Кореей из-за ее ядерных программ, однако он предпочел бы дипломатическое решение ситуации.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

"Существует вероятность того, что у нас может быть серьезный, серьезный конфликт с Северной Кореей. Определенно", - сказал Трамп.

Тем не менее, по словам Трампа, он хочет мирного решения кризиса и его администрация делает упор на подготовке ряда экономических санкций в отношении КНДР, не рассматривая военное решение конфликта.

"Мы хотели бы решать вопросы дипломатично, но это очень сложно", - сказал он.

Трамп также заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин много сделал для того, чтобы помочь урегулировать конфликт с Северной Кореей.

"Я считаю, что он очень много делает, он определенно не хочет видеть хаос и смерть, он не хочет этого видеть, он хороший человек, он очень хороший человек, и я с ним очень хорошо знаком", - отметил Трамп.

Темы: Трамп КНДР
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