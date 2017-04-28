Трамп заявив про ймовірність "серйозного конфлікту" з КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що можливий серйозний конфлікт з Північною Кореєю через її ядерні програми, проте він вважає за краще дипломатичне вирішення ситуації.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

"Існує ймовірність того, що у нас може бути серйозний, серйозний конфлікт з Північною Кореєю. Безумовно", - сказав Трамп.

Проте, за словами Трампа, він хоче мирного вирішення кризи, і його адміністрація робить акцент на підготовку низки економічних санкцій щодо КНДР, не розглядаючи військове вирішення конфлікту.

"Ми хотіли б вирішувати питання дипломатично, але це дуже складно", - сказав він.

Трамп також заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін багато зробив для того, щоб допомогти врегулювати конфлікт з Північною Кореєю.

"Я вважаю, що він дуже багато робить, він безумовно не хоче бачити хаос і смерть, він не хоче цього бачити, він хороша людина, він дуже хороша людина, і я з ним дуже добре знайомий", - зазначив Трамп.