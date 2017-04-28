Выходные в Украине будут преимущественно теплыми, но на западе дожди

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Пятница, 28 апреля 2017, 16:20

На выходные с 29 апреля по 2 мая в Украине прогнозируют довольно теплую погоду, но в западных областях ожидают дождей и гроз при более прохладной, чем на остальной территории, температуре.

Такой прогноз обнародовал Украинской гидрометцентр.

При этом 30 апреля и 1 мая воздух ощутимо остынет, но уже со вторника снова станет теплее.

Погода 29 апреля
Погода 29 апреля
Прогноз на 30 апреля
Прогноз на 30 апреля
Погода 1 мая
Погода 1 мая
Прогноз на 2 мая
Прогноз на 2 мая

Уже 3 мая температуру выше 20 градусов прогнозируют во всех областях Украины.

Прогноз погоды на 3 мая
Прогноз погоды на 3 мая

В Киеве в субботу обещают 22-24 градуса тепла, в воскресенье 18-20 градусов и грозы, в понедельник такую же дневную температуру, но без осадков. И со вторника, по прогнозу синоптиков, будет аж 25-27 градусов тепла днем, и ночи также потеплеют.

Прогноз для Киева
Прогноз для Киева

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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