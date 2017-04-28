Выходные в Украине будут преимущественно теплыми, но на западе дожди
На выходные с 29 апреля по 2 мая в Украине прогнозируют довольно теплую погоду, но в западных областях ожидают дождей и гроз при более прохладной, чем на остальной территории, температуре.
Такой прогноз обнародовал Украинской гидрометцентр.
При этом 30 апреля и 1 мая воздух ощутимо остынет, но уже со вторника снова станет теплее.
Уже 3 мая температуру выше 20 градусов прогнозируют во всех областях Украины.
В Киеве в субботу обещают 22-24 градуса тепла, в воскресенье 18-20 градусов и грозы, в понедельник такую же дневную температуру, но без осадков. И со вторника, по прогнозу синоптиков, будет аж 25-27 градусов тепла днем, и ночи также потеплеют.
Алена Рощенко, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.